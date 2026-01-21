Scambio elettorale politico-mafioso: Franco Alfieri dinanzi ai giudici L'ex sindaco potrebbe presentare essere anche parte offesa nel procedimento

È iniziata questa mattina a Salerno l'udienza preliminare per otto indagati nell'inchiesta per il presunto scambio elettorale politico-mafioso in occasione delle elezioni comunali del 2019 a Capaccio Paestum. Davanti al gip è comparso anche Franco Alfieri, ex sindaco della città dei templi e presidente della Provincia. L'udienza proseguirà il prossimo 11 febbraio.

Nel frattempo i legali dell'ex amministratore valuteranno la possibilità di chiedere la revoca degli arresti domiciliari per Alfieri, anche in considerazione della pronuncia della Corte di Cassazione che, in merito alla misura cautelare, ha accolto l'istanza delle difese, rinviando gli atti al Riesame di Salerno.

Alfieri, tra l'altro, potrebbe presentare anche richiesta di costituzione parte civile nel procedimento: dall'inchiesta, infatti, era emersa anche la volontà di colpire l'ex sindaco di un attentato dinamitardo che, alla fine non stato compiuto.