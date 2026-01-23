Omicidio Vassallo, il Tar annulla la sospensione del colonnello Cagnazzo L'ufficiale dell'Arma coinvolto nell'inchiesta della Procura per l'assassinio del sindaco pescatore

Stop alla sospensione dal servizio del colonnello Fabio Cagnazzo, l'ufficiale dei carabinieri indagato nell'inchiesta della Procura di Salerno sull'omicidio di Angelo Vassallo, sindaco pescatore di Pollica.

Il ministero della Difesa - lo scorso ottobre - aveva sospeso in via precauzionale Cagnazzo, proprio in virtù dell'inchiesta giudiziaria.

Otto mesi dopo l'arresto Cagnazzo è stato rimesso in libertà dopo il provvedimento del Riesame, che aveva annullato le misure cautelari disposte dal giudice per le indagini preliminari. Stessa decisione anche per gli altri indagati Giuseppe Cipriano, Romolo Ridosso e l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi.

Fra una settimana, il 30 gennaio, è atteso il pronunciamento sull'eventuale rinvio a giudizio nei confronti di tutti gli indagati, compreso Cagnazzo.