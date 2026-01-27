Salerno, allarme crolli a lungomare: si apre una voragine Grido d'allarme dei residenti che invocano la messa in sicurezza

Un nuovo cedimento si è verificato sul lungomare di Salerno. Dopo il crollo del muro perimetrale del Pattinodromo, nelle scorse ora ha ceduto anche un tratto del Lungomare Tafuri. L’area, fortunatamente, era stata transennata già nella serata di lunedì, dopo che alcuni residenti avevano notato un pericoloso avvallamento, proprio all’altezza della balconata panoramica.

La situazione, in ogni caso, resta molto precaria. Il rischio, infatti è che il lungomare possa collassare in acqua, a causa dell’erosione provocata nel tempo dal mare. I residenti chiedono interventi urgenti e definitivi per arginare il problema e mettere l’area in totale sicurezza.

Anche sui social monta la polemica per un problema noto da tempo: "Il lungomare dovrebbe essere una delle zone a maggiore vocazione turistica della nostra città, invece sta cadendo a pezzi tra degrado ed abbandono, serve una svolta vera", uno dei commenti postati in rete dai residenti salernitani.