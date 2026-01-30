Salerno, il senatore Iannone denuncia: «Minacciato al telefono» Il fatto è stato segnalato alle forze dell'ordine

«Ho appena presentato presso la Questura di Salerno una denuncia per minacce ricevute da un numero telefonico a me sconosciuto». Lo ha denunciato il senatore di Fratelli d'Italia e sottosegretario ai Trasporti, Antonio Iannone, denunciando quanto accaduto in giornata.

«Sono più che sereno e per niente preoccupato ma ho voluto fare comunque il mio dovere perché magari le Forze dell’Ordine, che ringrazio sempre per il loro operato, potranno risalire all’autore e punirlo secondo le nostre Leggi», ha aggiunto l'esponente di Fratelli d'Italia che ha evidenziato le possibili ripercussioni che, questi episodi, potrebbero avere su altre persone.

«Magari - ha concluso il senatore Iannone - questo servirà ad evitare che questo galantuomo o squilibrato ripeta queste sue gesta con donne o soggetti fragili che più di me possano patire ansia o disagio psicologico».



La solidarietà di Bicchielli: «Gesto da condannare»

«Piena vicinanza e solidarietà al senatore Antonio Iannone, vittima di minacce nella giornata di oggi. Episodi di questo genere rappresentano un attacco non solo alla persona, ma anche alle istituzioni democratiche e al libero esercizio dell’attività politica». A dirlo il deputato di Forza Italia, Pino Bicchielli, vice responsabile nazionale Enti Locali.

«Forme di intimidazione e violenza vanno condannate con fermezza. Non possiamo lasciare che episodi simili si facciano spazio nel confronto civile e democratico. Al senatore Iannone va la mia vicinanza anche politica, con l’auspicio che le autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto nel più breve tempo possibile. La democrazia si difende anche respingendo, senza ambiguità, qualsiasi tentativo di minaccia o condizionamento».