Camerota, frana sulla Sp 66 del Ciglioto: disposta la chiusura Uno dei massi ha sfiorato un'auto in transito

Paura a Camerota dove si è verificato il distacco di grossi massi sulla strada provinciale 66 del Ciglioto. Fortunatamente non si registrano feriti anche se il materiale staccatosi dalla parete rocciosa ha sfiorato un’auto in transito.

Il Comune di Camerota è subito corso ai ripari, disponendo la chiusura della strada.“Si informa che, a seguito della frana verificatasi lungo la strada provinciale 66 del Ciglioto, è stata disposta la chiusura al traffico dell’arteria”, si legge in una nota diffusa dall’Ente.

“La chiusura è stata formalizzata con ordinanza sindacale, per motivi di sicurezza, in attesa delle necessarie verifiche tecniche e degli interventi di messa in sicurezza. Si invita la cittadinanza a utilizzare percorsi alternativi e a prestare la massima attenzione”.

Si attende, ora, l’arrivo dei tecnici che dovranno verificare lo stato dei luoghi per capire quali interventi mettere in campo per ripristinare le condizioni di sicurezza e consentire la riapertura dell’arteria.