Cavese-Casarano 1-1, Ubani evita agli aquilotti un ko immeritato L'ex Salernitana risponde a Chiricò. Un punto che sta stretto ai campani

Pari in rimonta. La Cavese evita la beffa di un’altra immeritata sconfitta interna e strappa un punto nel match con il Casarano (1-1). Al Simonetta Lamberti, i blufoncè vanno in svantaggio all’alba del secondo tempo per il calcio di rigore trasformato da Chiricò. Nel finale però arriva il gol del pari con Ubani, al debutto in maglia blufoncè dopo l’arrivo dalla Salernitana via Lecce. Un punto che non permette alla Cavese di lasciare la zona playout, con i metelliani ora a quota 23 punti.

La partita

Prosperi riparte dal 3-5-2. Boffelli è difeso da Luciani, Cionek e Nunziata. Debutto per Ubani sulla corsia destra. In mezzo al campo Orlando, Awua, Maiolo e Macchi. Davanti c’è Ubaldi con Fella. Il Casarano sottolinea la necessità di far punti e si affaccia per primo nella metà campo offensivo con la conclusione alta di Cajazzo (2’). La Cavese però inizia ad aumentare i giri del motore e mette in difficoltà un Casarano tutt’altro che equilibrato. Al 15’ i metelliani sbattono su Bacchin che si esalta su Ubaldi, liberato dall’assist di Orlando. La Cavese si affaccia con pericolosità e sia al 27’ che al 29’ prova a mettere i brividi ai pugliesi col solito Orlando. La battaglia tra i campani e Bacchin si accende col passare dei minuti: su una punizione di Orlando deviazione di testa di Luciani ma Bacchin è presente (37’). L’ultimo brivido del primo tempo è l’Fvs speso dal Casarano per possibile fallo di Macchi su Cajazzo in area di rigore metelliano ma Aldi conferma che non c’è penalty.

La Cavese parte forte, con il solito Orlando che libera Ubani, anticipato sul più bello (48’). Poi però arriva la svolta del match: Cionek commette fallo in area e Aldi decreta rigore per il Casarano. Dal dischetto Chiricò clamorosamente sbaglia la trasformazione ma l’Fvs giocato dalla panchina rossoblu per l’ingresso in area di un difensore prima della battuta porta Aldi a concedere la ribattuta. Nel secondo tentativo Chiricò è freddissimo e non sbaglia (62’). La Cavese accusa il colpo e si riversa in attacco: Prosperi lancia nella mischia anche Gudjohnsen e Yabre. Il pericolo più importante porta la firma di Fella, con conclusione a lato di poco (69’). L’islandese ci prova di testa ma Bacchin blocca (78’). Il finale si trasforma in un assedio ma la rovesciata di Ubaldi trova pronto Bacchin (83’). Il pari arriva: cross di Yabre dalla sinistra e Ubani mette la palla in rete per il pareggio dei metelliani (84’). Nel finale il Casarano resta in dieci per l’espulsione di Grandolfo (89’). Il recupero è un lungo forcing ma la Cavese, troppo frenetica, non sfonda e con Yabre spreca la palla della vittoria (99').