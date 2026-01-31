Salernitana-Giugliano, i convocati di Raffaele: out Anastasio, due rientri Il difensore è ancora ai box come Inglese e Varone. Raffaele però recupera pedine

Due rientri ma anche diverse defezioni. Salernitana-Giugliano permette a Giuseppe Raffaele di ritrovare due pretoriani. Nella lista dei convocati resa nota dopo la rifinitura di questa mattina, il tecnico granata può sorridere per i recuperi di Tascone e Matino. Il primo ha smaltito la sindrome influenzale che lo aveva messo ko nelle ultime due settimane, il secondo ha scontato il turno di squalifica. Ancora fuori dalla lista dei convocati Anastasio, Cabianca e Inglese per infortunio. Assenti anche Varone e Knezovic, esclusi per scelta tecnica e in attesa di soluzioni di mercato

Di seguito, la lista dei convocati per Salernitana-Giugliano:

PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;

DIFENSORI: 2 Berra, 14 Villa, 18 Golemic, 23 Arena, 24 Quirini, 26 Matino, 28 Longobardi;

CENTROCAMPISTI: 5 Capomaggio, 4 Gyabuaa, 6 de Boer, 21 Carriero, 29 Tascone, 39 Iervolino, 45 Di Vico;

ATTACCANTI: 7 Achik, 10 Ferrari, 11 Liguori, 20 Ferraris, 25 Molina, 32 Lescano.