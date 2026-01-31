Mistero nel Cilento sulla scomparsa di padre Jhon Fredy Gutierrez Sanchez Il Tribunale ecclesiastico lo cerca ma di lui si sono perse le tracce da anni

Non è stato ancora sciolto il mistero sulla scomparsa di padre Jhon Fredy Gutierrez Sanchez. Il sacerdote colombiano risulta irreperibile dal 2023, momento dal quale sembra essere svanito nel nulla, lasciando dubbi e angoscie nelle comunità di fedeli che lo hanno stimato e conosciuto durante le sue esperienze da sacerdote a Piaggine, Valle dell'Angelo e Stella Cilento.

Negli ultimi giorni, però, il nome del sacerdote 49enne è tornato nuovamente d'attualità. Il suo nome, infatti, compare in una richiesta edittale pubblicata dalla Diocesi di Vallo della Lucania. L'avviso, diffuso sul sito ufficiale della Diocesi vallese, invita chiunque abbia notizie sulla sua residenza a contattare il Tribunale ecclesiastico interdiocesano partenopeo.

Con il decreto, il sacerdote viene convocato "il giorno 23 marzo 2026, alle ore 9.30, presso la sede del Tribunale ecclesiastico interdiocesano partenopeo" di largo Donnaregina a Napoli. Un atto che è stato emanato con l'obiettivo di "notificare alcuni atti in nostro possesso volti a tutelare il diritto alla difesa del sacerdote", dopo che il vescovo di Vallo della Lucania, "in conformità con quanto stabilito dal Dicastero per la Dottrina della Fede (...) ha stabilito - si legge - di promuovere un processo penale amministrativo a carico del Rev. Jhon Fredy Gutierrez Sanchez".