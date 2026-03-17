Salernitana, ripresa tra gli acciacchi: fermi in cinque

L'influenza frena due big

salernitana ripresa tra gli acciacchi fermi in cinque
Salerno.  

Tutti in campo. La Salernitana riparte. Dopo il successo con il Crotone, la squadra granata ha ripreso a lavorare al Centro Sportivo Mary Rosy per iniziare a preparare la sfida con il Team Altamura in programma lunedì sera alle ore 20:30 all'Arechi. Per Serse Cosmi c'è da fare i conti con un avversario in più. In casa Salernitana infatti ha fatto breccia l'influenza che ha colpito sia Ismail Achik e Giuseppe Carriero: il primo ha svolto lavoro a parte in via precauzionale per evitare guai peggiori, il secondo invece è rimasto a riposo ma non preoccupa.

Per Cosmi arriva una buona notizia da Galo Capomaggio: il mediano argentino, gestito nei giorni scorsi a causa di un problema fisico, ha ripreso ad allenarsi con i compagni e sarà regolarmente in campo lunedì sera. Per lui ritorno tra i titolari. Differenziato anche per Federico Brancolini e Roberto Inglese, terapie e palestra per Matteo Arena.

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