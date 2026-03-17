Salernitana, ripresa tra gli acciacchi: fermi in cinque L'influenza frena due big

Tutti in campo. La Salernitana riparte. Dopo il successo con il Crotone, la squadra granata ha ripreso a lavorare al Centro Sportivo Mary Rosy per iniziare a preparare la sfida con il Team Altamura in programma lunedì sera alle ore 20:30 all'Arechi. Per Serse Cosmi c'è da fare i conti con un avversario in più. In casa Salernitana infatti ha fatto breccia l'influenza che ha colpito sia Ismail Achik e Giuseppe Carriero: il primo ha svolto lavoro a parte in via precauzionale per evitare guai peggiori, il secondo invece è rimasto a riposo ma non preoccupa.

Per Cosmi arriva una buona notizia da Galo Capomaggio: il mediano argentino, gestito nei giorni scorsi a causa di un problema fisico, ha ripreso ad allenarsi con i compagni e sarà regolarmente in campo lunedì sera. Per lui ritorno tra i titolari. Differenziato anche per Federico Brancolini e Roberto Inglese, terapie e palestra per Matteo Arena.