Salernitana, post-gara infuocato a Crotone: Carriero fermato per due turni Finale di gara infuocato per il mediano dopo gli sputi arrivati dalla Tribuna. Multa per il club

Una brutta notizia. La Salernitana perde Giuseppe Carriero. Il Giudice Sportivo ha fermato per due turni il mediano granata, reo “di avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto: nei confronti dei tifosi avversari, in quanto, in reazione agli sputi che questi ultimi avevano indirizzato nei confronti dei calciatori avversari, proferiva una frase irriguardosa nei loro confronti". Inoltre, Carriero è stato reo "nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, dopo aver fatto ingresso nel tunnel che conduce agli spogliatoi, lo strattonava con forza, sbattendolo verso la parete e provocando così un parapiglia sedato grazie all’intervento dei dirigenti della propria squadra”. Un turno anche per Quirini che salterà Salernitana-Team Altamura.

Salernitana e Crotone multate

Ammenda di 200 euro al club “per avere i suoi sostenitori (circa il 90% dei 508 presenti), posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato al 21° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante, ripetuto per circa un minuto, nei confronti dei tifosi avversari”. Va peggio al Crotone, punito con un'ammenda di 1200 euro "per avere i suoi sostenitori (circa il 90% dei 1.048 presenti), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato all’8° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante, ripetuto per circa un minuto, nei confronti dei tifosi avversari; per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari e violenti commessi al termine della gara dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Centrale sopra il tunnel che conduce agli spogliatoi, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver sputato all’indirizzo dei calciatori avversari mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, così provocando la reazione di uno dei calciatori".