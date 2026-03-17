Salernitana Women, è tempo di scontro diretto con il Catania Le granatine sono a tre punti di distacco dagli etnei

Subito in campo. La Salernitana Women si prepara ad una super sfida. Dopo il successo sul Villaricca, arriva la delicata trasferta di Catania. Il club granata, alla quarta vittoria consecutiva, sono al secondo posto appaiate con l’Academy Abatese che però ha disputato una gara in più. Appena tre punti di distacco separano la Salernitana dal Catania, con supersfida in programma domani alle ore 14:30.

La carica del tecnico Rodolfo Vanoli: “Adesso ci giocheremo il nostro jolly a Catania, consapevoli di andare ad affrontare un’ottima squadra. Le etnee sono state le uniche ad averci battuto quest’anno e proprio per questo ci teniamo tantissimo a portare a casa un risultato importante. Prepareremo questo scontro diretto in meno di due giorni e non sarà facile. Negli scorsi incontri la capolista ci ha battuto con merito sfruttando i nostri errori, di conseguenza noi andremo per limitare al massimo qualsiasi tipo di sbavatura. Cercheremo di fare come sempre la partita e imporre il nostro gioco, se saremo perfetti sono convinto che ce la faremo”.