Ex Salernitana, il Catania riparte da Viali Il tecnico subentra a Toscano

Un nuovo inizio. Il Catania volta pagina. Nella giornata di ieri, seppur a sorpresa, il club etneo aveva deciso di sollevare dall'incarico Domenico Toscano. Il tecnico pagava a caro prezzo il secondo posto a distanza siderale dal Benevento, ormai lanciatissimo verso la promozione in serie B. Nemmeno la vittoria di Altamura è servita al "Cannibale" per salvare la panchina. L'esonero è servito per dare uno scossone e trovare energie nuove in vista del playoff. Da qui, la scelta di puntare su Wiliam Viali, ufficializzata pochi minuti fa con una nota stampa: "Catania Football Club comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor William Viali, che ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2027 - si legge nella nota -. Con Viali, approda in rossazzurro anche l’allenatore in seconda Marcello Cottafava. Ad entrambi, l’augurio di buon lavoro da parte del Presidente Rosario Pelligra e della società in tutte le sue componenti".

Fonte foto: Catania Calcio