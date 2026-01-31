Salernitana-Giugliano, Raffaele: "Vietato rilassarsi, i nuovi vanno gestiti" Il tecnico alza la guardia: "Il Giugliano è squadra viva. Il tour de force impone riflessioni"

Le parole al sito ufficiale del club come prassi prepartita. Giuseppe Raffaele lancia messaggi importanti alla squadra alla vigilia di Salernitana-Giugliano. Un test importante per la squadra granata, obbligata a non commettere errori: “Veniamo da un buon periodo ma non possiamo rilassarci ed i ragazzi lo sanno. Le tre partite consecutive senza subire gol, i due successi di fila in trasferta e tutti i progressi registrati nell’ultima gara ci danno un po’ di fiducia ma la strada è ancora lunga. Abbiamo incrementato il lavoro in settimana per rafforzare i concetti di gioco e preparare questa partita per nulla semplice. Le sfide contro le squadre in lotta per non retrocedere nascondono sempre insidie particolari. Il Giugliano ha un nuovo tecnico, per giunta, un fattore che sicuramente ne accrescerà le motivazioni”.

"I nuovi vanno gestiti"

Per Raffaele serve riflettere anche sul minutaggio dei nuovi arrivati: “Squadra che vince non si cambia? Ogni partita ha una sua chiave di volta. Sono contento dell’impatto degli ultimi arrivati, come ho già avuto modo di dire dopo la partita contro il Sorrento. Tuttavia sia Lescano, sia Gyabuaa devono trovare la giusta continuità di partita. All’orizzonte, infatti, ci sono tante gare ravvicinate in calendario e il loro minutaggio va gestito con intelligenza per portarli al massimo della condizione. Ci sono diverse soluzioni, vedremo. Dobbiamo soltanto pensare a noi stessi e a fare ciò che è nelle nostre corde per continuare a puntare ad ottenere il massimo in ogni partita. Dispiace dover rinunciare ancora ad Anastasio, oltre a Inglese, Cabianca e Boncori".