Salernitana-Giugliano, Di Napoli: "Getteremo il cuore oltre l'ostacolo" Il tecnico gialloblu: "Daremo l'anima giocandoci la partita e mettendo in campo cuore e coraggio"

Raffaele Di Napoli si prepara al derby. Il tecnico ci sarà sulla panchina del Giugliano per la sfida con la Salernitana, presentata in mattinata in conferenza stampa: “Sono molto contento di questa prima settimana di lavoro, ho trovato una squadra giù di morale ma a caccia di entusiasmo e di ritrovare entusiasmo. Quando perdi tante partite tutto diventa più difficile. Sono fiducioso perché ho visto voglia di rivalsa. Serve far girare questo momento di sfiducia. Basta una scintilla per poter svoltare e sogniamo che possiamo arrivare già domani. Ora serve dare certezze ai calciatori sia sotto il profilo tattico che caratteriale. Voglio portare un calcio di intensità, di ripartenze furiose ma serve avere la giusta mentalità per affrontare e superare i problemi che le partite ci metteranno davanti. Ora non dobbiamo pensare a tutto quello che abbiamo vissuto ma cambiare passo”.

Di Napoli si sofferma sulla Salernitana: “Ci sono pro e contro. I pro sono nel coraggio da mettere in campo per affrontare una squadra molto forte, con grande ambizione e individualità. Noi però non siamo da meno. Servirà avere coraggio: se metteremo spensieratezza in campo, senza l’assillo dell’ultimo posto, diremo la nostra. Sono sicuro che faremo una grande prestazione. Prima poi tocca affrontarle tutte e io credo che non ci siano squadre imbattibili. Getteremo il cuore oltre l'ostacolo, provando a superare le difficoltà”. Alla sfida dell’Arechi mancherà Borello, come annunciato dal tecnico.