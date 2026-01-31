Primavera 2. Continuità Salernitana, pari interno contro il Pisa Quinto risultato utile consecutivo per Guglielmo Stendardo, imbattuto dal suo arrivo

Buon pareggio per la Salernitana Primavera che, nella 17ª giornata del campionato Primavera 2, impatta 1-1 contro il Pisa allo stadio Troisi di Giffoni Valle Piana. Un risultato di valore contro una formazione settima in graduatoria, che conferma il momento positivo dei granatini. Con questo pari salgono a cinque i risultati utili consecutivi per i ragazzi di mister Guglielmo Stendardo, ancora imbattuti dal suo arrivo in panchina: 11 punti conquistati in cinque sfide. La Salernitana raggiunge così quota 18 punti in classifica e continua il suo percorso di crescita. Il prossimo impegno è fissato per sabato 7 febbraio in trasferta contro l’Ascoli.

La Salernitana approccia la gara nel migliore dei modi, prendendo fin da subito il controllo del gioco e gestendo il possesso con personalità. Ordine e qualità nella manovra vengono premiati al 37’, quando Petrucci trova il gol del vantaggio al termine di una bella combinazione con Nicolosi, finalizzata con freddezza per l’1-0 granata. La Salernitana amministra con intelligenza il risultato fino all’intervallo, che si chiude con i padroni di casa avanti di una rete.

Nella ripresa i granatini ripartono con lo stesso piglio e sfiorano il raddoppio in avvio, ma Luppichini si supera con un intervento decisivo che tiene in partita i toscani. Il Pisa cresce con il passare dei minuti e trova il pareggio al 22’ della ripresa con Tosi. Il gol subito non spegne però l’iniziativa dei ragazzi della Bersagliera che continuano a cercare con convinzione la rete della vittoria. Nel finale arriva una grande occasione per Barba che di testa, da buona posizione, non riesce a imprimere forza alla conclusione. Dopo quattro minuti di recupero Mascolo fischia tre volte, il match termina 1-1.

“Oggi c’è un pò di rammarico per non aver portato a casa i tre punti che forse meritavamo contro una squadra molto forte e attrezzata per vincere. Faccio anche questa volta i complimenti ai miei ragazzi che sono stati straordinari, hanno fatto una partita molto attenta e di qualità", l'analisi dell’allenatore della Salernitana primavera Guglielmo Stendardo. "Grazie a questo atteggiamento abbiamo sfiorato la vittoria. Abbiamo espresso un buon gioco per lunghi tratti della gara, dobbiamo continuare così perché il campionato è molto difficile. Non ci sono partite scontate, bisogna proseguire con queste prestazioni e mantenere alto il livello di intensità in settimana. Questa media punti è il risultato di quello che si fa in allenamento. Lo dico sempre ai ragazzi: le medaglie si vincono in allenamento e la domenica si va a ritirarle. Continuiamo a lavorare come stiamo facendo, solo così potremo raggiungere il nostro obiettivo”.

Salernitana–Pisa 1–1 (PRIMAVERA 2)

Reti: 38’ pt Petrucci (S), 22’ st Tosi (P).

Salernitana: Guacci, Verza, Petrucci, Coppola, Torma, Barzagli, Ferrarese (29’ st Margiore), Belfiore (42’ st De Amicis), Lombardi (42’ st Barba), Haxhiu, Nicolosi (8’ st Russo). All: Guglielmo Stendardo

A disp: Forlenza, Natale, Paolillo, Mazzoleni, Trevisone, Ponziglione, Leotta, Capasso.

Pisa: Luppichini, Conti, Bacciardi, Malfatti, Bolognini, Bendinelli, Ribechini (1’ st Capitanini), Cenerini, Tosi, Bettazzi (11’ st Menicucci), Mocanu (27’ st Novak). All: Matteo Innocenti.

A disp: Raigi, Carbonella, Lenzoni, Mazzantini, Checcacci, Ietro, Barsacchi.

Arbitro: Mascolo di Castellammare di Stabia (Freda/Petruzziello).

Angoli: 8-4

Recupero: 4’ st.