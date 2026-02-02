VIDEO | Maxi incidente sulla Tangenziale di Salerno: traffico paralizzato Coinvolti diversi veicoli nei pressi di Mariconda: sul posto i Vigili del fuoco

Grave incidente stradale avvenuto in serata sulla Tangenziale di Salerno, nei pressi dello svincolo di Mariconda in direzione nord. Per cause in corso di accertamento diversi veicoli - almeno 6 - si sono tamponati. L'impatto è stato particolarmente violento.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, personale Anas e vigili del fuoco. I caschi rossi hanno tirato fuori da una vettura una persona, che è stata trasferita in ospedale.

Inevitabili i disagi sulla circolazione, rimasta bloccata per diverso tempo. Anas ha fatto sapere che la carreggiata è stata chiusa per consentire le operazioni di rimozione dei veicoli incidentati e la messa in sicurezza della strada.

Non è la prima volta che la Tangenziale di Salerno diventa teatro di incidenti stradali, anche gravi, che hanno come diretta conseguenza il blocco della circolazione in città.