VIDEO | Maxi incidente sulla Tangenziale di Salerno: traffico paralizzato

Coinvolti diversi veicoli nei pressi di Mariconda: sul posto i Vigili del fuoco

Salerno.  

Grave incidente stradale avvenuto in serata sulla Tangenziale di Salerno, nei pressi dello svincolo di Mariconda in direzione nord. Per cause in corso di accertamento diversi veicoli - almeno 6 - si sono tamponati. L'impatto è stato particolarmente violento.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, personale Anas e vigili del fuoco. I caschi rossi hanno tirato fuori da una vettura una persona, che è stata trasferita in ospedale.

Inevitabili i disagi sulla circolazione, rimasta bloccata per diverso tempo. Anas ha fatto sapere che la carreggiata è stata chiusa per consentire le operazioni di rimozione dei veicoli incidentati e la messa in sicurezza della strada.

Non è la prima volta che la Tangenziale di Salerno diventa teatro di incidenti stradali, anche gravi, che hanno come diretta conseguenza il blocco della circolazione in città.

Ultime Notizie