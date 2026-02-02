Salernitana, il commento di Faggiano: "Corretti errori estivi, ora serve unione" Il ds a fine mercato: "Abbiamo completato la rosa. Sintonia con Raffaele, dobbiamo ripartire"

Daniele Faggiano commenta il mercato di gennaio della Salernitana: “Non ho fatto i conti perché ho la testa piena di numeri e nomi. La squadra ne esce rinforzata anche alla luce della mancata cessione di Ferrari oltre ai rinforzi in casa come Cabianca ed Inglese. Ora la rosa è più completa rispetto all’estate quando avevamo anche gli assilli delle cessioni e le difficoltà di un mercato di altra categoria. Non tutti sono contenti del momento perché voglio fare sempre di più per le mie possibilità. Ora lasciamo il giudizio finale al campo. Il mercato nell’ultimo giorno non è mai facile ma con la società abbiamo fatto tutto nei tempi giusti. Abbiamo chiuso diverse cessioni, tra cui quella di Liguori, scegliendo di rinforzarci con Antonucci che ha esperienza e qualità, conoscendo anche la città".

"Corretti errori estivi"

Faggiano si assume anche alcune delle responsabiltà: “In estate ci sono stati alcuni errori, ora abbiamo corretto il tiro. Ora dobbiamo dare di più, cercare di dare il massimo. Sappiamo che il pari di ieri è stato pesantissimo. Il morale non era il massimo. Però serviva ripartire, archiviare e ripartire”. Ribadita la fiducia in Raffaele: “Il pareggio è stato pesante per tutti, non dobbiamo abbatterci. Ora analizziamo tutto, con il mister c’è sintonia, così come con la società. Dispiace ancora per il pari perché potevamo essere più vicini alla vetta”. Infine, il messaggio di Faggiano alla piazza: “Dobbiamo fare sempre meglio. Siamo venuti qui per puntare in alto. Non è facile il primo anno ma ci stiamo provando. Non basta e quindi dobbiamo dare tutti di più, dando qualcosa in più per una piazza come Salerno”.