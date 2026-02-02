Ferita dal carro di Carnevale, bimba di 9 anni operata alle gambe In serata ha ricevuto la visita del sindaco Squillante

È stata sottoposta ad un intervento chirurgico la bimba di 9 anni che, domenica mattina, è rimasta ferita a Sarno durante la sfilata dei carri del Carnevale Sarnese. La piccola è stata colpita da un pezzo di un carro che si è staccato ed è finito sulla folla, provocando tre feriti.

Trasportata inizialmente all'Umberto I di Nocera Inferiore, la bimba è stata trasferita al Santobono di Napoli dove è stata operata per le fratture scomposte riportate alle gambe.

Questa sera il sindaco di Sarno, Francesco Squillante le ha fatto visita per informarsi sulle sue condizioni di salute e portare la vicinanza dell’Amministrazione comunale e dell’intera città a lei e ai suoi genitori.

«La piccola - fa sapere il primo cittadino - è ricoverata presso l’Ospedale Santobono Pausilipon di Napoli, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico ad entrambe le gambe per fratture scomposte, di cui una anche esposta. Il Sindaco ha parlato con i medici che hanno effettuato l’intervento: l’operazione è perfettamente riuscita, le condizioni della bambina sono stabili e proseguirà ora il percorso di cure e recupero sotto la costante assistenza dei medici».