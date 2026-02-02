Salernitana, sfogo Varone: "Addio amaro, sono stato messo da parte" Il mediano sui social: "Vissuto uno dei momenti più difficili della carriera, ora voglio giocare"

Un lungo sfogo. Ivan Varone saluta la Salernitana, passa al Gubbio ma in un posto social racconta tutta la sua delusione: "Non è facile scrivere queste parole. Me ne vado con tanta delusione e amarezza per come sono andate le cose, ma anche con il cuore pieno per quello che ho vissuto. Qui ho trovato un bel gruppo , fatto di bravi ragazzi ,prima ancora che di calciatori. Compagni di squadra che, giorno dopo giorno, sono diventati amici. Giocatori forti, una squadra davvero forte… e lo dico con convinzione.

Il mio più grande rammarico è non aver potuto dimostrare chi sono davvero in campo. Essere stato messo da parte, fatto fuori senza una reale ragione, è una ferita che resta, soprattutto quando dai tutto, ogni giorno, con serietà, sacrificio e rispetto. In questi due mesi ho attraversato un periodo molto complicato, probabilmente uno dei più difficili della mia carriera.

Un grazie speciale va alla mia famiglia, che non mi ha mai lasciato solo, che mi è stata accanto in silenzio, nei momenti più duri, quando tornavo a casa senza il sorriso.

Lascio provvisoriamente Salerno, una città meravigliosa, una piazza che merita davvero tanto. Una città che ci ha accolti e dove io e la mia famiglia siamo stati bene, davvero. Adesso voglio solo tornare a fare la cosa più semplice e più bella del mondo: divertirmi, sentirmi libero in campo e tornare ad amare ogni giorno questo sport.

Perché nessuno potrà mai portarmi via il sorriso e la passione che ho dentro. Faccio un grande in bocca al lupo ai miei compagni per il proseguo. Vi auguro il meglio, davvero".