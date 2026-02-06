Frana sull'Amalfitana: si spera di riaprire mercoledì, Regione in campo L'assessore Zabatta: "Serve una corretta manutenzione delle opere"

Proseguono le attività di bonifica del versante privato adiacente alla tratta di strada statale 163 “Amalfitana” franato nella notte tra Vietri sul Mare e Cetara. Anas, in sinergia con i comuni, sta provvedendo a mettere in sicurezza la parete. L'intervento, poi, proseguirà con la rimozione del materiale e l’eventuale installazione di barriere a protezione della tratta stradale. La speranza è di completare entro mercoledì il tutto - ma molto dipenderà dalle condizioni meteo - al fine di garantire la riapertura della Statale almeno a senso unico alternato.

Regione in campo: "Prevenzione e sicurezza"

La Regione Campania sta monitorando da vicino la situazione, come ha precisato l’assessora regionale alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta, dopo aver sentito il direttore generale Italo Giulivo, che ha effettuato un sopralluogo sul posto. “Le intense precipitazioni che hanno interessato la Costiera Amalfitana hanno fatto registrare a Cetara, durante la notte, circa 90 millimetri di pioggia, che si sono sommati ai 60 millimetri caduti nella giornata precedente, determinando una possibile saturazione dei suoli”, le parole dell'assessora.

“Il movimento franoso sulla Statale 163 si è verificato all’altezza di due tornanti, causando la caduta di materiale sulla carreggiata e rendendo necessario un intervento urgente per garantire la sicurezza e la pronta transitabilità della strada. La Regione Campania, attraverso il sistema di Protezione civile, ha disposto l’esecuzione di opere provvisionali di messa in sicurezza. Il soggetto attuatore dell’intervento - ha spiegato ancora l’assessora Zabatta - è il Comune di Vietri sul Mare, cui la Regione attribuirà il finanziamento. L’intervento sarà eseguito in danno del privato, considerato che il crollo ha interessato gabbioni di proprietà privata. Gli interventi previsti - ha aggiunto - comprendono la rimozione del materiale franato sulla carreggiata e il ripristino delle condizioni di sicurezza, e sono finalizzati alla riapertura della strada almeno con senso unico alternato, al fine di garantire una pronta transitabilità in attesa delle opere definitive”.

"Parallelamente - ha concluso l'assessora - chiederemo ai sindaci di verificare che i privati provvedano alla corretta manutenzione delle opere di propria competenza, perché è fondamentale agire in una logica di prevenzione. La tutela del territorio e la mitigazione dei rischi passa anche da comportamenti consapevoli da parte di tutti".

Della Monica: "Costiera spezzata in due"

Lavori seguiti da vicino anche dal sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica. "La strada statale nel tratto interessato dal cedimento del terrapieno, resterà chiusa fino a martedì in entrambi i sensi di marcia. Mercoledì, condizioni meteo permettendo, saranno verificate le condizioni di sicurezza e qualora vi fosse la possibilità si procederà alla riapertura a sensi di marcia alternati regolati da impianti semaforici. Nel frattempo come presidente della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi ho chiesto e ottenuto la disponibilità all'attivazione di alcune corse suppletive delle vie del mare già a partire da lunedì", ha assicurato il sindaco di Cetara.

"L’ennesima emergenza dovuta al dissesto idrogeologico e che tanti disagi inevitabilmente sta comportando ai cittadini ed i pendolari della Costiera Amalfitana, siamo certi che si concluderà in tempi brevi. Anche stavolta abbiamo messo in campo un’azione determinante per l’avvio dei lavori propedeutici alla riapertura della SS163 Amalfitana. La contingente criticità che ha spezzato in due la Costiera anche stavolta è stata affrontata con determinazione a livello comprensoriale, comunale e sovracomunale, dove ciascuno ha fatto la propria parte dando l'ennesima dimostrazione di unità e di compattezza istituzionale. La rapidità dell'intervento è frutto di una sinergia istituzionale che ha dato in breve tempo risposte concrete in una nuova situazione di estrema emergenza causata da questa insistente ondata di maltempo".

Contestualmente è stato eseguito anche un altro sopralluogo in località Carcarella nel territorio del Comune di Cetara dove in seguito a un’altra frana verificatasi questa notte si temeva per alcune abitazioni della zona. «Abbiamo scongiurato l’evacuazione di circa trenta famiglie grazie all'intervento di Genio Civile e Protezione Civile Regionale che anche in questo caso hanno attivato la somma urgenza. I lavori sono già partiti per risolvere quest’altra problematica che ha interessato il nostro territorio comunale», conclude il sindaco Fortunato Della Monica.