Dissuasori divelti e pavimentazione distrutta: scempio in Piazza Malta Indaga la Polizia locale: ipotesi incidente o atto vandalico

La polizia municipale di Salerno al lavoro per ricostruire quanto accaduto alle prime luci del giorno tra piazza Malta e la salita di via Diaz. I pali dissuasori sono stati abbattuti, mentre la pavimentazione del marciapiede è stata seriamente danneggiata.

Al vaglio dei caschi bianchi guidati dal comandante Rosario Battipaglia anche le immagini di videosorveglianza della zona, per capire cosa sia accaduto.

Tra le ipotesi su cui si ragiona in queste ore c'è l'atto vandalico o, più probabilmente, un incidente che avrebbe coinvolto un mezzo pesante (camion o bus) che potrebbe aver perso il controllo.

L'area è stata messa in sicurezza, mentre gli uffici del Comune di Salerno sono già al lavoro per ripristinarla quanto prima. Resta, al momento, una "ferita" nel cuore della città, in una zona oltretutto ad alta frequentazione sia di veicoli che di persone.