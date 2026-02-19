Salernitana, il secondo posto si allontana: il Catania asfalta il Trapani

Gli etnei si aggiudicano il derby senza troppa fatica. Granata ora a -6 dai rossoblu

Salerno.  

“Chiudere la stagione nel migliore dei modi”. Lo ha ripetuto con forza Giuseppe Raffaele sia nel post-Casarano e che subito dopo il derby con la Cavese. Il primo posto per la Salernitana ormai è un miraggio, con il Benevento che ha messo la freccia e diventa quasi un puntino, con il vantaggio di undici punti che rischia di essere un solco impossibile da poter recuperare. E allora ecco, che anche in ottica playoff, il secondo posto diventa prezioso.

Il distacco però dal Catania è salito a quota sei punti. Nel recupero del derby con il Trapani, inizialmente rinviato a causa dei festeggiamenti per la patrona della città etnea Sant’Agata, gli etnei non hanno avuto pietà dei granata con un perentorio 4-0. L’autogol di Pirrello mette la strada in discesa, raddoppio ad opera di Pieraccini. Nella ripresa sono gli ex Salernitana Jimenez e Casasola a chiudere definitivamente i conti e rilanciare i rossoazzurri.

Il commento di Mimmo Toscano, allenatore del Catania, nel post-partita: “Voglio fare i complimenti a tutto il gruppo. I ragazzi sono entrati in campo con il giusto atteggiamento; la partita ha ricordato quella contro il Cerignola, quando però non eravamo riusciti a sbloccarla. Prestazione efficace come altre volte, spesso un episodio cambia la percezione di tutto; ogni partita ha la sua storia“.

