Pallamano A1. Jomi Salerno, sfida a Nuoro prima della Coppa Italia Le salernitane si preparano ad affrontare la diciottesima giornata di Serie A1 femminile

La Jomi Salerno torna in campo sabato 21 febbraio alle 15:30 alla Palestra Palumbo di Salerno per affrontare il Nuoro nella diciottesima giornata di Serie A1 femminile.

In classifica, Salerno occupa il terzo posto con 28 punti, mentre Nuoro è all’ottavo con 13 punti. All’andata, la partita giocata a Nuoro si era conclusa 18-29 in favore delle salernitane. Nonostante il divario in classifica, la squadra dovrà affrontare la sfida con concentrazione e determinazione, per riscattare la sconfitta subita nell’ultimo turno ad Erice e prepararsi al meglio alla prossima Coppa Italia, in programma dal 26 febbraio al 1° marzo a Riccione. La competizione vedrà protagoniste entrambe le squadre: la Jomi Salerno affronterà Casalgrande, mentre Nuoro se la vedrà con Erice.

La partita contro Nuoro rappresenta quindi un’occasione fondamentale per la Jomi Salerno per ritrovare la vittoria e arrivare con slancio alla Coppa Italia.