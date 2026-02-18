Costiera Amalfitana senza pace: crolla parte di un edificio a Marina di Vietri Si sbriciola il "Regina Margherita": poteva essere una tragedia, per fortuna nessun ferito

Non c'è pace per la Costiera Amalfitana, che deve fare i conti con cedimenti e crolli. Nelle scorse ore è venuta giù una parte dell'edificio di proprietà della Provincia di Salerno in via Pellegrino, nella frazione Marina di Vietri sul Mare, noto come “Regina Margherita”. Il distacco ha causato la caduta di calcinacci e laterizi nella piazza sottostante, nei pressi della Chiesa di Sant’Antonio da Padova.

L’episodio, fortunatamente, non ha provocato danni a persone né a cose.

Il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone, accompagnato dai funzionari dell’ufficio tecnico comunale, si è immediatamente recato sul posto per verificare lo stato dei luoghi.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, i Carabinieri di Vietri sul Mare guidati dal comandante Gerardo Varone, i Vigili del Fuoco di Salerno, l’ente Provincia di Salerno rappresentata dall’ingegnere Michele Lizio, la Protezione Civile di Vietri, i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Vietri sul Mare.

Il sindaco ha firmato l'ordinanza per intimare alla Provincia la messa in sicurezza del fabbricato con effetto immediato. Nel corso dell’intervento, l’ingegnere Michele Lizio ha assicurato l’avvio dei lavori di messa in sicurezza già a partire dalle prossime ore.