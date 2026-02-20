Referendum giustizia, costituito a Salerno il comitato per il "no" alla riforma L'iniziativa promossa dalla Cgil: tuteliamo diritti fondamentali e indipendenza delle istituzioni

Prende forma a Salerno la rete del No in vista del prossimo referendum. Si è tenuta nei giorni scorsi l'assemblea costitutiva del Comitato per il No, promossa dalla Cgil locale, che ha riunito attorno a un tavolo comune organizzazioni, rappresentanti e cittadini per condividere le ragioni del dissenso alla riforma costituzionale in discussione.

A introdurre i lavori sono stati il segretario generale Antonio Apadula e i segretari confederali Maria Sueva Manzione e Luca Daniele, che hanno sottolineato il valore politico e costituzionale dell'iniziativa. Al centro del confronto, la convinzione che la riforma oggetto del referendum non sia rispondente ai principi di equilibrio, garanzia e tutela sanciti dalla Carta costituzionale.

Il dibattito si è concentrato sulla difesa dei diritti fondamentali, dell'autonomia e dell'indipendenza delle istituzioni, con particolare attenzione al rischio che le modifiche previste possano alterare l'assetto democratico del Paese e indebolire il sistema delle garanzie costituzionali.

Il Comitato si propone come uno spazio aperto e plurale, con un programma di iniziative pubbliche pensate per raggiungere capillarmente il territorio provinciale e favorire una partecipazione informata e consapevole al voto. Nei prossimi giorni saranno resi noti il calendario degli appuntamenti e l'elenco completo delle organizzazioni aderenti.