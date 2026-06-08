Ballottaggio, a Cava trionfa il centrodestra: Giordano è il nuovo sindaco Ha battuto il consigliere comunale uscente Luigi Petrone

A Cava de' Tirreni i festeggiamenti sono iniziati ancor prima della fine dello spoglio. Raffaele Giordano è il nuovo sindaco. Il candidato del centrodestra, che era supportato anche da una vasta area civica, ha battuto al ballottaggio Luigi Petrone, consigliere comunale uscente che era riuscito nell'impresa di arrivare al secondo turno. Dopo dieci anni di amministrazioni di centrosinistra, dunque, la città metelliana cambia nuovamente direzione. Un successo festeggiato anche dai vertici regionali del centrodestra, a cominciare da Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia che ha fatto tappa a Cava de' Tirreni per seguire lo spoglio. "Il metodo Cava deve essere esportato ovunque, abbiamo dimostrato che se siamo uniti possiamo vincere ovunque. Da qui dobbiamo gettare le basi per una ripartenza, dobbiamo spiegare ai cittadini campani che il centrodestra può essere forza di maggioranza e di governo".