Salernitana, esperienza in difesa: due idee per Faggiano Il possibile addio di Golemic, dopo il congedo con Cabianca, apre a riflessioni sui rinforzi

Un pacchetto arretrato da rinforzare. La Salernitana cerca esperienza. Alla luce del possibile addio di Vladimir Golemic, pronto a salutare al prossimo 30 giugno e con discorsi al momento fermi su un eventuale rinnovo, tra le priorità del nuovo corso di Serse Cosmi c’è la necessità di assicurarsi uno stopper in grado di abbinare fisicità e grande caratura.

Due le idee al momento al vaglio di Daniele Faggiano. La prima è un vecchio pallino del ds granata, ovvero Marco Capuano, capitano della Ternana, scomparsa dal calcio professionistico e al momento svincolato. Lo scorso anno il club granata lo corteggiò a lungo prima della decisione del difensore di rimanere in rossoverde. Ora tutto potrebbe cambiare. E poi c’è una suggestione che rimanda a Giulio Donati, incontrato da avversario nel playoff con il Ravenna. L’ex Monza andrebbe ad inserire personalità nel ruolo di braccetto destro.