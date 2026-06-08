Ballottaggio, a Campagna trionfa Adele Amoruso: è la prima donna sindaco Emozione e lacrime, battuto Livio Moscato

È stata una delle sfide più combattute di questo turno di ballottaggio. A Campagna l’ha spuntata Adele Amoruso, prima donna della città a vestire la fascia tricolore. Il duello con Livio Moscato è stato particolarmente intenso, con i due sfidanti che per lunghi tratti sono stati separati da poche centinaia di voti. Alla fine l’ha spuntata Amoruso che già al primo turno aveva ricevuto il maggior numero di preferenze.

“Ringrazio tutta campagna, sarò il sindaco di tutti, da domani mi metterò a lavoro per la mia città”, ha detto con le lacrime agli occhi il neo sindaco di Campagna. “È un’emozione indescrivibile. Sono contenta di aver raggiunto questo risultato straordinario. Abbiamo lottato tanto. Dedico questa vittoria alla mia famiglia, a tutta la città di Campagna e ai candidati che mi hanno sostenuto in questa emozionante avventura”, ha concluso Adele Amoruso.