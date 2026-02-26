Valditara fa tappa nel Cilento e rilancia: «Oltre 2 miliardi per la scuola» E sui dati rilancia: «Ci sono ragazzi e famiglie che credono nel futuro di questa regione»

Tappa a Giungano, nel Cilento, per il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Accolto dal sindaco Giuseppe Orlotti, l'esponente di Governo ha rivendicato l'impegno messo in campo per le scuole della Campania, investimenti pari a 2 miliardi e 660 milioni. «Fatti e non chiacchiere», secondo Valditara che ha anticipato un dato importante.

«I risultati delle iscrizioni saranno resi noti lunedì prossimo ma vi posso già dire che in Campania, sia in termini relativi che assoluti, le iscrizioni al 4+2, cioè alla riforma dell'istruzione tecnico professionale è la prima regione in Italia. Questo vuol dire - ha sottolineato Valditara - che ci sono ragazzi e famiglie che credono nel futuro, nelle straordinarie opportunità di crescita di questa grande splendida regione».

«Noi manteniamo sempre le promesse fatte, ci piacciono i fatti concreti e non le chiacchiere - ha spiegato - i fatti concreti sono gli stanziamenti importanti per la regione Campania e quindi anche per questa provincia e questi comuni. Voglio solo ricordare che abbiamo investito più di 150 milioni di euro per l'agenda sud in Campania e per il piano estate, per le famiglie gli studenti che d'estate non hanno la scuola che li accolga. abbiamo investito più di 75 milioni di euro. Un miliardo e 660 milioni per l'edilizia scolatica, un investimento mai fatto prima e oltre 2miliardi e 660 milioni complessivamente per la scuola della Campania».

Valditara, poi, aggiunge anche un altro dato: «Per la prima volta, nel 2025, i giovani, i bambini della Campania della seconda elementare, anche grazie alle nostre misure, sono arrivati primi in italiano in tutta italia. Questi sono risultati concreti».