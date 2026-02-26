Avversari Salernitana: sei punti di penalizzazione al Siracusa I siciliani rischiano però un nuovo deferimento

Nuova grana nel girone C di serie C. La Figc impone una nuova pesantissima sanzione al Siracusa. ll Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato il club siciliano con sei punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. Sei mesi di inibizione, inoltre, per il presidente Alessandro Ricci.

Il club era stato deferito lo scorso 30 dicembre a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive per responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio presidente nonché a titolo di responsabilità propria. Per il Siracusa però c'è anche il rischio di un'altra penalizzazione, con il mancato rispetto delle scadenze dello scorso febbraio. Ora la classifica cambia, con i siciliani che scivolano all'ultimo posto.