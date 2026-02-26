Fisciano, operaio precipita in un burrone a Frassineto È stato recuperato con l'elisoccorso e condotto in ospedale

Paura a Frassineto di Fisciano dove un operaio della Comunità Montana "Irno-Solofrana" è precipitato in un dirupo. A lanciare l'allarme sono stati i colleghi che hanno subito allertato il 118. Sul posto sono giunti i soccorsi con alcuni mezzi dell’associazione “La Solidarietà” di Fisciano, i cui volontari, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco, si sono adoperati per mettere in salvo l’operaio forestale.

I soccorritori, una volta raggiuntolo, hanno prestato le prime cure del caso. È stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per recuperare il lavoratore e trasportarlo al pronto soccorso dell’ospedale di Salerno, dove il personale medico di turno lo ha sottoposto agli accertamenti clinici del caso.

La buona notizia è che il paziente è rimasto sempre vigile e non ha mai perso conoscenza. Da quanto emerso avrebbe riportato delle ferite alla testa e contusioni in diverse parti del corpo.

