VIDEO | Chili di droga e armi: blitz dei carabinieri nella casa dello spaccio

Chili di droga e armi: blitz dei carabinieri nella casa dello spaccio Arrestato un cittadino straniero: sequestrata cocaina, hashish, eroina e marijuana

Un ingente quantitativo di droga, quasi 5.600 euro in contanti e una pistola nascosta in casa. È quanto sequestrato dai carabinieri nel corso di una perquisizione effettuata a Capaccio Paestum, nel Salernitano, che ha portato all'arresto di un cittadino straniero.

L'operazione è stata condotta dai militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Agropoli, con il supporto delle aliquote di primo intervento del Comando provinciale di Salerno, del 7° nucleo elicotteri di Pontecagnano e del nucleo carabinieri cinofili di Sarno.

L'indagato è stato trovato in possesso di quasi 8 chili di sostanze stupefacenti, così suddivise: circa 1,8 chili di cocaina, quasi 5,7 chili di hashish, circa 200 grammi di eroina e 180 grammi di marijuana.

Insieme alla droga, gli investigatori hanno rinvenuto 5.600 euro in contanti, ritenuti probabile provento dell'attività di spaccio, e una pistola a salve modificata di calibro 380.

L'uomo è stato arrestato con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illegale di armi. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno.