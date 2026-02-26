Lavori sulla Tangenziale di Salerno: ecco il piano d'azione di Anas Ritmi serrati per provare a ridurre i disagi

Proseguono i lavori di pavimentazione sulla tangenziale di Salerno nel tratto compreso tra Fratte e Pontecagnano Faiano. Interventi che nei giorni scorsi hanno mandato in tilt la circolazione, provocando disagi e rallentamenti. Anas nelle scorse ore ha fatto sapere che «la prima parte delle attività proseguirà fino a lunedì 9 marzo, mediante l’attivazione di restringimenti della carreggiata sull’asse principale (in tratti saltuari, in funzione dell’esecuzione dei lavori), ad esclusione di sabato e domenica».

Tra le 21 di venerdì 6 marzo e le 6 di sabato 7 marzo, inoltre, «verrà chiusa la rampa di immissione in direzione di Fratte dello svincolo di ‘Zona Industriale’».

L'intervento avviato da prevede una nuova pavimentazione e il rifacimento della relativa segnaletica orizzontale, in tratti saltuari tra il chilometro 54,590 (Fratte) ed il chilometro 66,800 (Pontecagnano), per un investimento complessivo di circa 1,4 milioni di euro.