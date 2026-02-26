Aeroporto di Salerno, via libera all'ampliamento dell'operatività dello scalo Decisione fondamentale per potenziare la crescita ed il numero dei voli

Buone notizie per l’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento. Dopo l’annuncio di quattro nuove rotte nazionali, in giornata Enac ha dato parere positivo “per ampliare progressivamente l'attuale scenario di operatività, in termini di estensione dell'orario e di upgrade della tipologia di servizio offerto da Enav, la società che fornisce servizi di navigazione aerea”. Il via libera ha riguardato sette aeroporti. Oltre a Salerno semaforo verde per Rimini, Crotone, Comiso, Parma, Cuneo e Forlì.

Questa nuova configurazione non solo risponde alle richieste dei gestori, ma permette anche di utilizzare al meglio il potenziale di crescita di questi aeroporti, garantendo anche la piena operatività ed efficacia degli oneri di servizi pubblico. L'ampliamento operativo, al contempo, aiuta a decongestionare la domanda su scali quasi prossimi alla saturazione, migliorando l'efficienza di tutta la rete aeroportuale nazionale.

Per l’aeroporto di Salerno l’estensione sarà fino a 18 ore passando da servizio Afis a servizio Tower, con avvio entro il primo semestre 2027.

”Per questi aeroporti coinvolti - ha detto il presidente Enac Pierluigi Di Palma - , si tratta di un risparmio importante, oltre che essere un ulteriore elemento per sviluppare il progetto Enac per la mobilità aerea regionale - Ram. Ampliando l'orario di operatività di questi scali, garantiamo anche una riserva di capacità operativa a supporto degli scali maggiori, innescando nuove opportunità di investimento e di sviluppo economico e turistico dei territori connessi”.

Ferrante (FI): «Prosegue il percorso di crescita e rilancio»

Soddisfazione è stata espressa dal sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante. “La decisione di includere lo scalo di Salerno nel programma di ampliamento, in particolare, è il frutto del percorso di rilancio che abbiamo voluto promuovere attraverso il tavolo tecnico convocato al Mit e segue alla decisione di AeroItalia di attivare nuovi voli dall’aeroporto - spiega Ferrante -. L’ampliamento dell'operatività, a partire dal primo semestre del 2027, consentirà di estendere l'orario a 18 ore passando da servizio Afis a servizio Tower, con l'obiettivo di assicurare la crescita dello scalo e decongestionare la domanda sugli altri aeroporti, migliorando - aggiunge -l'efficienza di tutta la rete regionale. Continueremo a lavorare per rafforzare l'aeroporto ' Costa d'Amalfi e del Cilento'., strategico per lo sviluppo economico, turistico e sociale del territorio".