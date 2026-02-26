"Trasferisca i soldi e consegni gli oggetti preziosi": truffatore incastrato L'intervento dei carabinieri dopo la telefonata di una donna

Truffa aggravata ai danni di un'anziana: con questa accusa i carabinieri di Pontecagnano Faiano hanno arrestato G.E. L'uomo, così come ricostruito dagli investigatori, avrebbe telefonato alla donna spacciandosi per un consulente bancario.

Dopo averla convinta della necessità di tutelare i suoi investimenti, avrebbe ottenuto il trasferimento di soldi su un altro conto corrente. Non solo: l'indagato avrebbe poi spinto la donna a consegnare i propri oggetti preziosi ad un sedicente avvocato che di lì a poco sarebbe passato presso l'abitazione della signora.

Come se non bastasse, la malcapitata veniva poi contattata da un finto maresciallo dei carabinieri, che invitava la donna ad eseguire le istruzioni ricevute. Insospettita dalle richieste, la donna ha allertato il numero d'emergenza. I veri militari hanno raggiunto l'abitazione della signora, sorprendendo sul fatto l'indagato.