Il Cilento fa rete per contrastare lo spopolamento Sinergia tra comuni: approvato un progetto da 2 milioni di euro

Il Cilento è stato ammesso alla seconda fase (co-progettazione) del bando “Riabitare il Sud – Bando per lo sviluppo locale”, promosso da Fondazione con il Sud, attraverso l’aggregazione dei Comuni di Ascea, Ceraso, Novi Velia e San Mauro La Bruca. Su 57 proposte presentate, quella del partenariato cilentano rientra tra le sole 4 aggregazioni selezionate in Italia per accedere alla fase decisiva in cui verranno definiti i progetti esecutivi. Per questa seconda fase è prevista una dotazione complessiva, destinata al partenariato, di 2 milioni di euro.

“Riabitare il Sud” è un’iniziativa finalizzata a contrastare lo spopolamento e sostenere percorsi di rigenerazione demografica e sociale nelle regioni del Mezzogiorno, promuovendo nuove opportunità di sviluppo nei contesti più fragili. All’interno di questo percorso condiviso, il Comune di Ascea ha avanzato proposte progettuali mirate alla valorizzazione delle proprie vocazioni identitarie e ambientali, con un progetto integrato che parte dal mare e unisce cultura, educazione, formazione e tutela del territorio.

Tra le azioni proposte:

? iniziative e attività legate al Museo del Mare di Ascea;

? percorsi didattici connessi al mare e alla cultura marittima;

? azioni di tutela e valorizzazione delle tartarughe marine;

? formazione, scambi di buone pratiche e sostenibilità legata alle attività del mare.

«È un risultato che parla di Cilento, di collaborazione e di visione condivisa: Comuni vicini, una stessa idea di sviluppo, un percorso da costruire insieme» dichiara il Sindaco di Ascea, Stefano Sansone. «Per Ascea il mare diventa il filo conduttore di un progetto che unisce identità e futuro. L’obiettivo è lavorare su rigenerazione, opportunità e qualità della vita, perché “riabitare” significa rendere questi luoghi più vivi, attrattivi e capaci di trattenere energie, idee e nuove generazioni».