Salerno, presentato il libro guida della Guardia Agroforestale L’opera a cura del presidente nazionale Antonio D’Acunto

È stato presentato a Salerno il Libro Guida della Guardia Agroforestale Italiana, realizzato dal presidente nazionale Antonio D'Acunto. Un appuntamento molto partecipato che ha visto la presenza di un pubblico (in divisa e non) particolarmente interessato, a testimonianza del forte senso di appartenenza e dell’interesse verso un’opera che rappresenta un importante punto di riferimento per il Corpo.

Nel corso della serata si sono susseguiti diversi interventi che hanno approfondito i contenuti del volume, illustrandone finalità, principi ispiratori e valore operativo. I relatori hanno evidenziato il ruolo della Guardia Agroforestale Italiana nella tutela dell’ambiente, del territorio e delle risorse agroforestali, sottolineando come questo testo costituisca uno strumento di formazione, identità e crescita professionale.

L’attenzione e la partecipazione dimostrate dal pubblico hanno reso l’incontro un momento di confronto costruttivo e di condivisione dei valori che guidano quotidianamente l’azione del Corpo.

