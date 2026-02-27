Salernitana, Cosmi con i dubbi in attacco: tentazione tridente La marcia verso la sfida con il Catania con le prime indicazioni sulla formazione

“Ci sono tutte le condizioni per poter fare il 3-5-2 al meglio: in rosa ci sono mediani, interni con buona propensione e tanti attaccanti. Non è detto però che sarà questo il modulo da qui alla fine”. Serse Cosmi accelera il processo di conoscenza della sua Salernitana. Tra doppie sedute e partitine in famiglia, il tecnico vuole avere una valutazione chiara sugli interpreti della sua rosa. “Poi fidatevi, un po’ di occhio per capire chi sta bene o no dopo tanti anni ce l’ho ancora”, ha ammesso sorridendo in sala stampa. Il primo comandamento è toccare le corde giuste di una squadra apparsa in difficoltà, poi l’aspetto tattico.

Idea tridente

Ecco perché, il 3-5-2 appare la soluzione più comoda per una sfida difficilissima come quella con il Catania. Vecchie certezze ed energie nuove. Il giusto ‘mix’ che potrebbe però prevedere delle novità in attacco. Lescano resta il punto fermo, il centravanti intorno al quale far ruotare l’intera squadra. I discorsi ruotano però su come completare l’assetto offensivo. Si fa largo anche l’ipotesi di aumentare la qualità, con un possibile tridente offensivo. Accanto a Lescano, in caso di doppio attaccante, è ballottaggio con Molina e Ferraris. Sulla trequarti uno fra Antonucci e Achik. Ma la tentazione è anche quella di una doppia seconda punta alle spalle del numero 32. Possibile chance per Antonucci e Achik, con Ferraris però che insegue.