Dopo l'incendio a Sarno riparte la circolazione tra Caserta e Salerno Un mese di stop per la linea ferroviaria: da domenica primo marzo si torna alla normalità

Quasi un mese di stop sulla linea Caserta-Salerno. Dal 1° marzo riparte la circolazione ferroviaria, grazie al lavoro incessante di 25 tecnici RFI.

Torneranno a circolare domenica i treni nel tratto tra Cancello e Sarno, sulla linea Caserta-Salerno, chiuso dal 29 gennaio scorso a causa di un incendio che aveva gravemente danneggiato l'infrastruttura ferroviaria. Un mese esatto di disagi per i pendolari della tratta, costretti a fare i conti con bus sostitutivi e orari stravolti.

A rendere possibile il ritorno dei treni è stato il lavoro di circa 25 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e delle imprese appaltatrici, impegnati ogni giorno nel ripristino degli impianti e delle strutture danneggiate, come sottolineato dall'azienda di trasporto. Nei prossimi giorni RFI effettuerà i consueti controlli di verifica sulla linea, al termine dei quali sarà possibile ripristinare anche l'offerta ordinaria completa del trasporto regionale.

Sul fronte giudiziario, RFI ha già sporto denuncia per il gesto vandalico che ha causato settimane di interruzioni e ingenti danni all'infrastruttura pubblica.