Pallamano, Pdo Salerno in semifinale di Coppa Italia Casalagrande Padana battuta in rimonta (21-19)

In rimonta, soffrendo, ma la Jomi Salerno è ancora una volta in semifinale di Coppa Italia. Le campionesse d’Italia si confermano presenza abitudinaria tra le migliori quattro alle Finals. La squadra salernitana ha superato la Casalgrande Padana con il punteggio di 21-19. Salerno è ancora lì, tra le migliori d’Italia e attende una tra Brixen Südtirol e Sirio Toyota Teramo, in campo domani per i quarti.

La partita viaggia sui binari dell’equilibrio, anzi, a dovere di cronaca sono le emiliane a chiudere in vantaggio la prima frazione sull’8-12. Complice una gigantesca Elisa Ferrari e, in attacco, idee sempre chiare e precise delle ragazze di Elena Barani. Le trascinatrici sono Stefanelli e Iyamu, che chiuderanno rispettivamente con sette e tre centri. Il secondo tempo conferma quanto c’era da aspettarsi: Salerno torna con forza a farsi sotto, il faro di ogni cosa è Cecilie Woller, MVP di serata e trascinatrice della Jomi con 11 realizzazioni. Casalgrande non molla e trova, nonostante il brutto infortunio di Iyamu (seguito dal cartellino rosso ai danni di Gislimberti), la forza per restare aggrappata alla partita con le reti di Simona e Alessia Artoni. Il primo vantaggio delle campane è al 46’, sul 16-15, ma Casalgrande ritorna, 17-17 al 54’, cedendo solo nel finale con un doppio colpo che chiude la partita, siglato, neanche a dirlo, Woller e una palla rubata da Lanfredi.