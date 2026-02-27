Cavese, nuova iniziativa solidale: nasce il progetto "Lis Blufoncè" Dal 28 febbraio, le conferenze post-partita saranno affiancate dalla traduzione in LIS

Un nuovo progetto per permettere a tutti di avvicinarsi alla Cavese. Il club metelliano ha presentato ieri “Lis Blufoncè”, iniziativa solidale a sfondo sportivo dedicata all’accessibilità delle conferenze stampa post-partita per le persone sorde e ipoacusiche. Il progetto, promosso dalla Cavese 1919 in partnership con Cittadinanzattiva Campania in particolare con la Rete Ambiente e Territorio, e con il patrocinio dell’Associazione “I Colori del Mediterraneo”, nasce nell’ambito dei Progetti Cavese per il Sociale con l’obiettivo di rendere pienamente accessibili le conferenze stampa post-partita attraverso la traduzione in LIS – Lingua dei Segni Italiana. “Questa è una serata speciale per il club – racconta il dg Filippi -. Inseriamo un altro tassello nelle nostre tante iniziative legate al sociale. Confermiamo il nostro essere molto attivi e presenti, con il fare più che con i proclami”.

L’iniziativa sarà realizzata su base volontaria grazie all’impegno di interpreti dell’associazione ELIS INTERPRETI di Mercogliano, e grazie all’Unione Culturale Sportiva Sordomuti Cavensi, che metteranno a disposizione le proprie competenze per favorire inclusione sociale e partecipazione attiva al mondo dello sport. Il progetto è arricchito dai patrocini del CSV Salerno e dell’Osservatorio Antidiscriminazione di Cittadinanza attiva.

A partire dalla prossima gara casalinga del 28 febbraio, le conferenze stampa post-partita saranno affiancate da un secondo video pubblicato successivamente, corredato dalla traduzione in LIS. Il video sarà realizzato da volontari qualificati appartenenti alle associazioni coinvolte. Il progetto infatti si regge sull’ attivo lavoro dell’associazione ELIS Interpreti di Mercogliano, associazione di educatori professionali e interpreti LIS, guidato dal Presidente Andrea Propato e dell’Unione Culturale Sportiva Sordomuti Cavensi, attiva dal 1991 nella tutela dei diritti delle persone sorde, guidato dalla presidenza di Andrea Foglia.

Tra gli obiettivi ci sono quelli di garantire l’accesso alle informazioni sportive alle persone sorde, promuovere inclusione e partecipazione dei tifosi con disabilità uditiva, sensibilizzare il mondo dello sport sui temi dell’accessibilità, diffondere la conoscenza e l’utilizzo della Lingua dei Segni Italiana. Il progetto Lis Blufoncè rappresenta un importante passo verso uno sport sempre più accessibile e inclusivo, confermando l’impegno della Cavese 1919 nel promuovere iniziative sociali a favore del territorio e della comunità.