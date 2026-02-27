Salerno al voto, Cammarota propone un patto tra tutti i candidati a sindaco Il presidente della Commissione Trasparenza: un fondo per le manutenzioni urgenti in città

“La manutenzione è oggi un’emergenza vera per la città di Salerno. La conta dei danni é impressionante, solo per sistemare il lungomare - emerse nel corso di una delle ultime sedute della commissione trasparenza - occorrerebbero circa quattro milioni di euro. Così come emerse che il Comune di Salerno non aveva previsto, nel proprio bilancio, fondi per questo genere di lavori. Che non sono programmabili ma non sono neanche procrastinabili, come invece é avvenuto nell’ultimo scorcio della consiliatura che si é conclusa. Serve un’immediata inversione di rotta”.

Così l’avvocato Antonio Cammarota, già consigliere comunale e presidente della Commissione Trasparenza, richiamando l’attenzione su un tema importante per la città, afflitta da numerosi problemi di natura strutturale. In vista del voto, arriva la proposta a tutti i candidati in campo.

“La campagna elettorale - osserva Cammarota - porta sempre con sé visioni diverse e aspettative ma voglio rivolgere un appello a tutti coloro che sono in campo per la guida della città. Si prenda, al netto delle posizioni politiche, un impegno serio per la città e verso i cittadini: si istituisca o si doti, in maniera finanziariamente adeguata, un fondo comunale per le manutenzioni, il tema sia messo al centro di un’azione di governo coordinata attraverso l’istituzione di una cabina di regia. Non servono più interventi spot, men che meno i rattoppi che spesso costano molto e durano pochissimo. Si proceda a una ricognizione dello stato dell’arte, si individuino le priorità e poi ci si metta al lavoro sul serio, per far tornare bella e sicura la nostra Salerno”, le parole dell'attuale consigliere di minoranza.