Salernitana-Catania, Toscano: "Vogliamo lasciare il segno nella storia del club" Il tecnico siciliano: "Affrontiamo un avversario costruito per vincere. Recuperiamo tre big"

Salernitana-Catania è sfida chiave. Lo sa Domenico Toscano, alle porte di una trasferta importante. Il morale è alle stelle anche dopo l’allenamento a porte aperte di ieri: “Abbiamo avuto un’energia incredibile. Riuscire a lasciare il segno in questa città con i risultati sportivi potrebbe davvero moltiplicare tutto quello che è stato ieri. Allenarsi con quasi 3mila spettatori non si vede nemmeno nelle categorie superiori. Il messaggio che la tifoseria ha lasciato alla squadra è importantissimo”.

“Salernitana squadra costruita per vincere”

Toscano si concentra anche sul momento della Salernitana: “Dobbiamo pensare alla partita che dobbiamo fare noi. Sarà una sfida di livello, contro un avversario costruita per centrare il primo posto. Dovremo essere pronti alle variabili del cambio allenatore, ad eventuali soluzioni. E poi giocare, perché servirà essere coraggiosi ed avere fiducia. Ora dobbiamo concentrarci su questa sfida, contro un avversario importante. In trasferta, al di là di un paio di gare dove non siamo stati performanti, abbiamo sempre dato tanto”. Poi su Cosmi e su Scurto: “Mi concentro sul mio operato, sul dare tutto quello che ho in termini di esperienza e modo di lavorare. Qui si sta costruendo qualcosa d’importante. Quando si inizia una stagione bisogna lasciare il segno come uomo, come squadra e come gruppo. Siamo sulla buona squadra ma ora dobbiamo fare un salto per raggiungere il sogno. Lasciare il segno qui sarebbe diverso da altre parti”.

“Recuperiamo tre big”

Sulla squadra: “Recuperiamo Rolfini, Di Tacchio e Caturano. Rolfini ha smaltito un virus influenzale. Caturano va centellinato. Ieri Cicerelli è ritornato ad allenarsi con la squadra: è molto contento ma non dobbiamo rischiare. Su Celli invece dobbiamo valutare. In attacco mancherà Forte ma noi vogliamo scendere in campo con la fame di dare tutto, determinando sia da titolare che da riserva. Mi aspetto tantissimo da chi scenderà in campo”.