Ruggi, appello della Fp Cgil: "Realizzare un asilo nido aziendale" Proposta lanciata all'azienda dal segretario generale Antonio Capezzuto

La Funzione Pubblica CGIL di Salerno, per il tramite del suo segretario generale Antonio Capezzuto, ha presentato una proposta formale alla Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno per l’istituzione di un asilo nido aziendale all’interno del presidio ospedaliero. La richiesta è stata contestualmente inviata all’assessora all’Ambiente, Politiche Abitative e Pari Opportunità della Regione Campania, Claudia Pecoraro, affinché anche il livello istituzionale regionale possa sostenere e accompagnare questa iniziativa.

«Questa proposta nasce da un bisogno reale e concreto di lavoratrici e lavoratori che ogni giorno garantiscono il funzionamento del nostro sistema sanitario pubblico», dichiara il segretario generale Antonio Capezzuto. «Chiediamo alla Direzione Generale del Ruggi di accogliere questa proposta con la serietà che merita e di avviare concretamente questo percorso. Abbiamo inoltre inviato la richiesta all’Assessora Pecoraro, certi che, in considerazione del suo riconosciuto ruolo istituzionale e della sua sensibilità su questi temi, vorrà accompagnare e sostenere questa iniziativa. La FP CGIL Salerno si dichiara pienamente disponibile a collaborare in ogni fase del percorso, nella convinzione che un’azienda sanitaria pubblica che investe nel benessere dei propri dipendenti e delle loro famiglie investa, in ultima analisi, nella qualità della sanità che offre ai cittadini»