Salerno, ecco "Art for Woman": una poltrona contro la violenza di genere Iniziativa promossa da Prezioso Casa: sarà donata al Comune

L’arte diventa voce e strumento concreto di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Nasce “Art for Woman”, il progetto ideato da Up Adv – Agenzia di Comunicazione e Marketing, in collaborazione con Prezioso Casa e con il patrocinio del Comune di Salerno.

Un’iniziativa che unisce arte, comunicazione e partecipazione attiva, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità e trasformare spazi urbani e luoghi quotidiani in occasioni di riflessione e consapevolezza.

La prima fase del progetto ha preso vita all’interno dello showroom di Prezioso Casa a Salerno, dove è stata installata una poltrona bianca, simbolo potente e silenzioso. Attorno ad essa, una serie di quadri con messaggi di sensibilizzazione ha invitato i visitatori a fermarsi, riflettere e prendere posizione contro ogni forma di violenza. La poltrona bianca rappresenta assenza, ascolto e attesa, ma anche uno spazio da riempire con consapevolezza, rispetto e responsabilità collettiva.

Parallelamente, il progetto si è esteso nelle strade della città attraverso la realizzazione di murales artistici dotati di QR Code: inquadrandoli, è possibile accedere ai dettagli dell’iniziativa e approfondire il messaggio sociale di “Art for Woman”. Un linguaggio innovativo che connette arte urbana e comunicazione digitale, ampliando il coinvolgimento della cittadinanza.

Il momento culminante si è svolto ieri mattina, 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. La poltrona installata sul Lungomare di Salerno, in Piazza Dante Alighieri, è diventata protagonista di una performance live: l’artista l’ha dipinta davanti al pubblico, trasformandola in un’opera unica e condivisa. Un’esperienza immersiva e intensa, che ha permesso ai passanti di diventare parte attiva di un momento di arte, sensibilità ed emozione, creando uno spazio simbolico di partecipazione e dialogo.

Durante l’evento, Gianluca Memoli, consigliere comunale in carica fino a poche settimane fa, ha sottolineato il valore simbolico e istituzionale dell’iniziativa, evidenziando come l’arte possa diventare uno strumento concreto di sensibilizzazione e partecipazione civica.«Questa poltrona non è soltanto un’opera d’arte, ma un simbolo concreto di partecipazione e consapevolezza. Donarla all’Ufficio delle Pari Opportunità del Comune di Salerno significa affidarle una casa istituzionale, dove potrà continuare a testimoniare il nostro impegno quotidiano per l’uguaglianza, il rispetto e la valorizzazione delle differenze. È un segno tangibile che rafforza il dialogo tra arte, cittadinanza e istituzioni.»

Pino Valito, Direttore Marketing di Prezioso Casa, ha evidenziato il valore collettivo dell’opera: «Questa poltrona nasce come gesto artistico ma diventa simbolo collettivo. Ogni pennellata è stata un invito alla riflessione e alla partecipazione, perché l’arte, quando incontra la comunità, può trasformarsi in un potente strumento di consapevolezza.»

“Art for Woman” non è solo un evento artistico, ma un percorso strutturato di comunicazione sociale che mira a generare consapevolezza attraverso il linguaggio universale dell’arte.

Anche Vincenzo Senese, CEO di Up Adv Srl, ha sottolineato la visione che ha guidato la nascita del progetto: «“Art for Woman” nasce dalla volontà di utilizzare la comunicazione come leva di cambiamento sociale. Come agenzia crediamo che i brand e le istituzioni possano e debbano assumersi una responsabilità culturale sul territorio. Questo progetto rappresenta per noi un impegno concreto: trasformare un’idea creativa in un messaggio capace di generare consapevolezza, dialogo e partecipazione attiva nella comunità.»

Grazie alla sinergia tra creatività, territorio e istituzioni, il progetto ambisce a lasciare un segno concreto nella comunità salernitana, trasformando un oggetto quotidiano in un simbolo collettivo contro la violenza sulle donne e donando alla città uno spazio di riflessione, emozione e responsabilità condivisa.