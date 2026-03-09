Nuovi bagni, illuminazione e pavimentazione: la stazione di Salerno Irno cambia Rfi ha stanziato 840mila euro: tante novità positive per i passeggeri

La stazione di Salerno Irno cambia volto. Si sono conclusi i lavori di riqualificazione da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) con l’obiettivo di rendere lo scalo ferroviario salernitano più moderno, accessibile e funzionale per i viaggiatori.

L’intervento ha riguardato in primis il fabbricato viaggiatori, completamente ristrutturato mediante il rifacimento del tetto, la realizzazione di nuovi bagni pubblici accessibili su ogni livello anche alle persone a mobilità ridotta (PMR), il rinnovo dell’illuminazione e la posa di una nuova pavimentazione. Inoltre, per migliorare la sicurezza degli spostamenti interni, è stato installato un doppio corrimano illuminato lungo la scala principale.

"Importanti interventi anche sul marciapiede del primo binario, dove sono stati realizzati nuovi percorsi e mappe tattili per persone con disabilità visiva ed è stata potenziata l’illuminazione della pensilina e delle paline di stazione. Infine, il restyling ha riguardato il piazzale esterno di stazione con la realizzazione di una nuova pavimentazione, nuove balaustre, nuovo corrimano, un’illuminazione rinnovata e il rifacimento delle scale e della rampa di accesso", fanno sapere da Rfi.

Complessivamente l'investimento ammonta 840mila euro.