Pallamano, serie B. Inarrestabile Genea Lanzara: successo super in trasferta I salernitani si confermano al comando della classifica

La Genea Lanzara ha conquistato una vittoria netta e convincente sul campo del Pontinia, imponendosi con il punteggio di 20-51 e consolidando così il primato in classifica. Un match condotto sin dall’inizio, con la squadra che ha mantenuto il controllo del gioco per l’intero arco dei 60 minuti, chiudendo il primo tempo sul 9-24.

Il tecnico ha avuto a disposizione tutti gli effettivi disponibili, mostrando un’ottima gestione delle rotazioni. Da segnalare le assenze di Chiappe e Milano Jacopo, out per infortunio, mentre tra i pali si è distinta la prestazione di Coppola, sempre sicuro e reattivo. Nel finale, spazio anche al giovane Rufo, che ha fatto il suo esordio ufficiale contribuendo alla fase conclusiva della gara. Mattatore del match è stato Massimo Merola con ben undici segnature.

Questa vittoria conferma ancora una volta la forza di un gruppo che unisce gioventù, carattere e qualità: un collettivo capace di esprimere un gioco solido in entrambe le fasi, offensiva e difensiva.

Ora l’attenzione della squadra si concentra sulle prossime due sfide interne, prima contro Fondi e poi nel big match contro Gaeta, incontro che potrebbe fornire indicazioni decisive sul ruolo che la Genea Lanzara potrà recitare nella parte finale della regular season.

Un successo, quello contro Pontinia, che non solo rafforza la leadership della classifica, ma conferma anche la continuità e la determinazione del gruppo, pronto a lottare fino all’ultimo minuto per raggiungere gli obiettivi stagionali.

PONTINIA – GENEA LANZARA 20 : 51

GENEA LANZARA: Avallone 3, Coppola, Fragnito 2, Mendo 7, Merola 11, Milano A. 2, Milano C. 5, Moya 2, Rella 3, Rizzello 1, Rufo, Senatore A., Senatore M. 8, Vitiello 7. All: Balogh