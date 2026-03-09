Salernitana, emergenza difesa: Arena si ferma, c'è lesione muscolare Lo stopper rischia un mese di stop. Cosmi fa i conti con scelte risicate

La marcia verso il Crotone si apre con una brutta notizia. La Salernitana perde Matteo Arena. In seguito al risentimento muscolare rimediato durante la sfida di giovedì scorso contro la Casertana, il difensore si è sottoposto ad accertamenti presso il centro polidiagnostico Check-Up di Salerno: gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado al bicipite femorale della coscia destra. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo. Lo stop va tra le tre e le quattro settimane, con il calciatore che punta a rientrare ad aprile.

In vista di Crotone, in casa granata è quindi emergenza in difesa. Serse Cosmi deve fare i conti con l'assenza causa squalifica di Golemic e anche di Capomaggio dopo le espulsioni di ieri con il Latina. Out anche Anastasio, al quinto cartellino giallo. Cosmi dunque si ritrova con un centrale di ruolo, Matino, che potrà essere affiancato verosimilmente da Berra, seppur l'ex Crotone ieri era inizialmente partito dalla panchina perchè non al top.