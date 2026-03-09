Ex Salernitana, la Sampdoria esonera Gregucci Nuovo ribaltone per i doriani

Angelo Gregucci saluta la Sampdoria. Con una nota ufficiale, la società doriana ha comunicato l’esonero dell’ex allenatore della Salernitana e di Salvatore Foti. Questo la nota: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Angelo Gregucci dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e al suo vice Salvatore Foti vanno i ringraziamenti per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo di lavoro nel club. La squadra, nell’attesa di definire una soluzione permanente, è stata affidata temporaneamente al collaboratore tecnico Attilio Lombardo”.

Una decisione arrivata dopo una notte di riflessione. Salta la coppia arrivata per sostituire Massimo Donati a metà ottobre. Saluta anche Angelo Gregucci. Il tecnico aveva saltato le due trasferte con Juve Stabia e Frosinone per motivi di salute. A spaventare anche le indiscrezioni arrivate da Genova con l’allenatore che avrebbe annunciato (per poi estendere la comunicazione anche al ds Mancini) le proprie difficoltà a proseguire il mandato ufficiale alla guida della squadra blucerchiata. Inoltre, su Gregucci e su Foti pende anche una possibile squalifica dopo il fascicolo aperto dalla Procura federale della Figc. Ora il cambio in panchina, con Iachini in pole position.