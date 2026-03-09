Trapani, niente esclusione ma nuova penalizzazione: -5 per i siciliani

Il Trapani resta ancora in vita. Il Tribunale Federale Nazionale ha penalizzato con altri cinque punti il club siciliano e non ha deciso per l'esclusione del campionato. Ecco il dispositivo della Figc: “Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Trapani (Girone C di Serie C) con un’ammenda di 1.500 euro e 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. Il club era stato deferito lo scorso 3 gennaio a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive”.
Ecco la nuova classifica:
Benevento 73
Catania 60
Cosenza 56
Salernitana 54
Crotone 51
Casertana 49
Audace Cerignola 45
Monopoli 44
Potenza 40
Casarano 40
Team Altamura 40
Atalanta U23 35
Cavese 34
Sorrento 33
Latina 32
Picerno 31
Giugliano 28
Siracusa 24*
Trapani 23*
Foggia 22